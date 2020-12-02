Faslı futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Son olarak Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Mohamed Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti. Tecrübeli oyuncunun bir süredir mide rahatsızlığı bulunuyordu.

Çaykur Rizespor'da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, haziran ayında oyuncunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az" ifadelerini kullanmıştı.

MOHAMED ABARHOUN KİMDİR?

3 Mayıs 1989 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mohamed Abarhoun, kariyerine doğduğu yerin takımı olan Moghreb Tetouan'da başladı. 2017 yılında Moreirense'ye transfer olan tecrübeli stoper, 2019 yılının ocak ayında da Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu. Karadeniz ekibiyle toplam 37 maça çıkan Abarhoun, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.