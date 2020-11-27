Haberler Çaykur Rizespor Loic Remy Galatasaray'a karşı sahada olacak

'a karşı sahada olacak

'da ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtlayan Fransız golcü , corona virüsü tedavisinin ardından tamamen hazır hale geldi. Yıldız futbolcu Remy, maçında ilk 11’de sahada olacak.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 13:26
Loic Remy Galatasaray'a karşı sahada olacak

'de son 6 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet elde eden , sahasında ile oynayacağı zorlu müsabakaya kilitlendi. 4. Tur maçında 2. Lig ekibi Uşakspor'u 6 golle geçen yedeklerin performansı da yüzleri güldürdü.

REMY SAHADA OLACAK

Ligde 12 puanla 9. sırada yer alan Çaykur Rizespor, rakibinin önemli oyuncularının yokluğunu da iyi değerlendirmek istiyor. Yeşil-mavili ekipte corona virüsü tedavisi biten ve tamamen hazır hale gelen Fransız golcü 'in ilk 11'de oynayacak olması teknik heyeti sevindiriyor. Golcü oyuncu teknik direktör 'ın rakibine karşı bu maçtaki en önemli kozu olacak.

"EKSİKLERİ OLSA DA RAKİP GALATASARAY"

Çaykur Rizespor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçından mutlaka 3 puan alacaklarına inandıklarını belirterek, "Galatasaray maçı çok zor bir karşılaşma olacak. Rakibimiz, bu maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Her ne kadar eksik oyuncuları olsa da Galatasaray ile oynuyoruz. Tabii ki bu eksiklerini değerlendirmek isteyeceğiz. Bizim iyi motivasyon sağlamamız gerekiyor. Biz tüm detayları dikkate alıyoruz. İnanıyorum ki bu maçtan iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağız" dedi.

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