Rizespor’da Remy müjdesi

Süper Lig'in flaş ekibi Rizespor, evindeki G.Saray maçını sabırsızlıkla beklerken, koronavirüs testi pozitif çıkan ve sakatlığı bulunan Atmacalar'ın yıldız ismi Remy hakkında müjdeli haber geldi. Radyospor'a konuşan yönetici Hasan Yavuz Bakır, "Enfekte olan futbolcularımız şükürler olsun ki kalmadı. Remy pozitif olduğunu açıklamıştı. Bir de sakatlık durumu vardı. Son maçta oynamamasının sebebi Covid-19 değil. Çok fazla çalışma imkanı yoktu. G.Saray karşılaşmasında sağlıklı olarak formasını giyeceğini düşünüyorum. Herkesin gözü bu maçta olacak. Galatasaray'ı yeneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.