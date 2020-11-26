Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas'tan Galatasaray maçı ile ilgili açıklamalar

Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, rakiplerinde önemli eksikler bulunduğunu ancak yerine oynayacak oyuncuların da önemli futbolcular olduğunu söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının son saniyelerinde iki puan kaybettiklerini, her şeye rağmen 6 maçtır kaybetmediklerini belirtti.

Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunun altını çizen Tomas, "İyi oyunculara sahip. Topla oynayan, iyi hücum yapan bir takım. Hücuma 6-7 kişi destek veriyor. Bloklar arası çok oyuncuları giriyor. Çok pas yaparak oynuyorlar. Rakibimizi iyi analiz edip çalıştık. İnşallah puanlar alacağız." dedi.

Galatasaray'da çeşitli nedenlerle kadro sıkıntısı olduğuna işaret eden Tomas, "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj. Arda, Belhanda, Babel ve Omar önemli oyuncular. Görev alacak oyuncular şanslarını değerlendirmek isteyeceklerdir. Biz ilk on birde farklı bir Galatasaray bekliyoruz. Biz de iyi analiz ettik. Maça iki gün var ve çalışıyoruz." diye konuştu.

Takımda hafif sakatlıkları bulunan oyuncular olduğuna aktaran Tomas, "Remy ve Fernando'nun hafif sakatlıkları vardı. İkisi de takımla çalışmalara başladı. Maç günü değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tomas, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadığını da sözlerine ekledi.