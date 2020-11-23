Rize'ye uzatmada çelme

Liginflaş ekibi Rizespor, Hatay'da elindeki maçı altın tepside rakibine sundu. Karadeniz ekibi, 12'de Diouf'un ters kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 35'te Aabid, ceza sahası dışından jeneriklik golüyle ilk yarı skorunu belirledi: 1-1. 64'te Rize, Boldrin'in müthiş frikiğiyle tekrar öne geçti: 1-2. 90+7'de ise birçok pozisyonda kalesinde devleşen Gökhan, büyük bir hataya imza attı. Aabid'in uzun pasında kalesini terk eden Gökhan topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı. Boupendza, topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve maçın sonucunu ilan etti: 2-2. Rize, üst üste 4. galibiyet fırsatını 90+7'de kullanamazken, yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı. Hatayspor ise evindeki namağlup unvanını sürdürdü.