Emir Dilaver: Gurur duyuyorum

Atmacalar'ın Bosna doğumlu stoperi Emir Dilaver, Türk ismi taşıdığı için gururlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Çocukken Bosna'daki savaştan kaçıp Avusturya'ya taşındık. Adımdan gurur duyuyorum. Geçmişimde Türklük vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.