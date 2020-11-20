Haberler Çaykur Rizespor Emir Dilaver: Gurur duyuyorum

: Gurur duyuyorum

'ın Bosna doğumlu stoperi , ismi taşıdığı için gururlu olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:18 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Emir Dilaver: Gurur duyuyorum

'ın Bosna doğumlu stoperi , ismi taşıdığı için gururlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Çocukken Bosna'daki savaştan kaçıp 'ya taşındık. Adımdan gurur duyuyorum. Geçmişimde Türklük vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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