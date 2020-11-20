Atmacalar'ın Bosna doğumlu stoperi Emir Dilaver, Türk ismi taşıdığı için gururlu olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "Çocukken Bosna'daki savaştan kaçıp Avusturya'ya taşındık. Adımdan gurur duyuyorum. Geçmişimde Türklük vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Emir Dilaver: Gurur duyuyorum
Atmacalar'ın Bosna doğumlu stoperi Emir Dilaver, Türk ismi taşıdığı için gururlu olduğunu söyledi.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:18 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50