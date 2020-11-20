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Doğan Erdoğan: Hedefimiz kupa

Doğan Erdoğan: Rize’ye oturmaya gelmedim. Hedefim yeniden Avrupa’ya gitmek. Takım olarak ’nı istiyoruz. Süper Ligi zorlayacağız.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:16 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Doğan Erdoğan: Hedefimiz kupa

Çaykur Rizesporlu Doğan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Rize'ye oturmaya gelmediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha, "Oynamak istiyorum. 2015'ten 2019'a kadar 'da oynadım, yeniden dönmeyi hedefliyorum. A da en büyük hayalim" dedi. 'dan şansı az olduğu için ayrıldığını kaydeden Doğan, "Sportif Direktör Yılmaz Bal'a, 'Annem Rizeli' dedim. O da 'İyi o zaman bize geliyorsun' dedi. Mutluyum" diye konuştu

BAŞ BELASI OLACAĞIZ

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını aktaran Doğan, "Hocamızın sistemi oturttuğunu düşünüyorum. Arkadaşlık ortamımız da gelişti. Daha da başarılı olacağız. Rizespor'un Avrupa ve üst sıralara oynama hedefi var. İyi futbolla üst sıradaki takımlara baş belası olmak istiyoruz. 'nı almak istiyoruz. Ligde de gidebileceğimiz yere kadar zorlayacağız" şeklinde konuştu. Doğan, şehirde gezerken taraftarlardan yoğun ilgi gördüklerini de sözlerine ekledi.

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