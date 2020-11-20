Doğan Erdoğan: Hedefimiz kupa

Çaykur Rizesporlu Doğan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Rize'ye oturmaya gelmediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha, "Oynamak istiyorum. 2015'ten 2019'a kadar Avusturya'da oynadım, yeniden dönmeyi hedefliyorum. A Milli Takım da en büyük hayalim" dedi. Trabzon'dan şansı az olduğu için ayrıldığını kaydeden Doğan, "Sportif Direktör Yılmaz Bal'a, 'Annem Rizeli' dedim. O da 'İyi o zaman bize geliyorsun' dedi. Mutluyum" diye konuştu

BAŞ BELASI OLACAĞIZ

Ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını aktaran Doğan, "Hocamızın sistemi oturttuğunu düşünüyorum. Arkadaşlık ortamımız da gelişti. Daha da başarılı olacağız. Rizespor'un Avrupa ve üst sıralara oynama hedefi var. İyi futbolla üst sıradaki takımlara baş belası olmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Ligde de gidebileceğimiz yere kadar zorlayacağız" şeklinde konuştu. Doğan, şehirde gezerken taraftarlardan yoğun ilgi gördüklerini de sözlerine ekledi.