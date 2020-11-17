Rizespor'da Stjepan Tomas: Hedefimiz kupa

Süper Lig'de kasırga gibi esen, 5 maçtır bileği bükülmeyen ve 3'te 3 yaparak milli araya giren Rizespor, iyi başladığı sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. Milli arayı Antalya'da kampla değerlendiren Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Stjepan Tomas, iddialı açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini vurgulayan Tomas, "Okan hoca ile birlikte Akhisarspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. Hedef, bu sene kurulan geniş kadro ile kupayı kazanmak. Kadromuzu planlarken geniş bir kadro kurduk. 40 maç ve Türkiye Kupası maçları da var. Hem lig hem de kupada iyi gidişata devam ederiz" değerlendirmesini yaptı.



OYUNCULARIM BENİ ZORLUYOR

Futbolcularının yüksek performansı nedeniyle kadro kurmakta zorlandığının altını çizen 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularımın yüksek performansı beni zorluyor. Zor bir dönem geçirdik. Kadromdan çok memnunum. Topa sahip olmak istiyoruz. Ofansif futbol oynatmak istiyorum. Son 2 lig karşılaşmasında savunmamızı da geliştirdik. Hem Sivasspor hem de Kayserispor maçlarında gol yemedik. Savunmamızı daha geliştirdiğimizde daha iyi olacak. Ligde sıralama hedefi koymuyoruz, maç maç bakıyoruz. Şu anda en önemlisi deplasmandaki Hatayspor maçı ve 3 puan" diye iddialı konuştu.

Transfer için karar vermenin erken olduğunu kaydeden Tomas, "Şu an transferde ihtiyacı konuşmak için erken. Sezon başı geniş bir kadro kurmuştuk. Gidişata ve performanslara göre 1-2 transfer yapabiliriz" dedi.



REMY BİZE ÇOK KATKI SAĞLADI

Ligde 7 maçta, 6 golle coşan dünyaca ünlü transferleri Remy'ye ayrı bir parantez açan Tomas, Fransız golcüyü Antalyaspor'dayken de istediğini, Rize'ye kısmet olduğunu itiraf etti. Remy ile birlikte sonradan açıldıklarını belirten Hırvat çalıştırıcı, "Alışma dönemi nedeniyle F.Bahçe ve K.Paşa maçları iyi geçmedi. Sonra Remy adapte oldu. Bize çok katkı sağladı. Umarım böyle devam ederiz" diye camiaya umut dağıttı.



RİZE'DE BAKIR'DAN CORONA MÜJDESİ

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Remy ile birlikte 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını hatırlatıp müjdeli bir haber verdi. Bakır, "Sağlık açısından çok fazla sorun yaşamadılar. Belirtileri hafif atlattılar. Karantina süreci çarşamba günü sona erecek ve takıma katılacaklar" dedi.