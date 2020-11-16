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Tomas'tan gözdağı

'de 3'te 3 yapan 'de teknik direktör Tomas, "Kazanma alışkanlığı elde ettik. Bunu ’da da sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Tomas'tan gözdağı

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve 5 maçtır bileği bükülmeyen Rizespor, milli arayı Antalya Belek'te kamp yaparak değerlendirdi. deplasmanında ter dökecek Atmacalar, çalışmalarına bugün yeniden 'de başlayacak. ekibi Hatayspor'u da devirip çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

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Yeşil-mavililerin başarılı çalıştırıcısı , ligdeki çıkışlarını Hatayspor'u da mağlup ederek sürdürmek istediklerini belirtti. Hırvat teknik adam, "Kazanma alışkanlığı elde ettik. Bunu Hatay'da da sürdüreceğiz. Gerçek futbolumuzu ortaya koyduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok" diye camiaya umut dağıttı.

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