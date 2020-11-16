Tomas'tan gözdağı

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve 5 maçtır bileği bükülmeyen Rizespor, milli arayı Antalya Belek'te kamp yaparak değerlendirdi. Hatay deplasmanında ter dökecek Atmacalar, çalışmalarına bugün yeniden Rize'de başlayacak. Karadeniz ekibi Hatayspor'u da devirip çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

HER TAKIMI YENERİZ

Yeşil-mavililerin başarılı çalıştırıcısı Stjepan Tomas, ligdeki çıkışlarını Hatayspor'u da mağlup ederek sürdürmek istediklerini belirtti. Hırvat teknik adam, "Kazanma alışkanlığı elde ettik. Bunu Hatay'da da sürdüreceğiz. Gerçek futbolumuzu ortaya koyduğumuzda yenemeyeceğimiz takım yok" diye camiaya umut dağıttı.