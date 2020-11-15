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Hükmene karşıyız

Başkanı Hasan , koronavirüslü oyuncu sayısı nedeniyle kadrosu 14 futbolcunun altına düşen takımların hükmen mağlup sayılması tartışmalarına sert çıktı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Hükmene karşıyız

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , koronavirüslü oyuncu sayısı nedeniyle kadrosu 14 futbolcunun altına düşen takımların hükmen mağlup sayılması tartışmalarına sert çıktı. Kartal, "Böyle bir uygulamaya kesinlikle karşıyız. Maça çıkmadan maç kaybedilmez. Gerekirse altyapıdan oyuncularla maça çıkılarak maçlar oynanmalı. Bu maç trafiğinde müsabakaları tamamlamak zor olur" ifadelerini kullandı.

Ligin boyunun uzamasının gündeme geleceğini aktaran Kartal, "Bu da daha farklı sorunlar çıkartır. Benim bu konudaki düşüncem; mutlaka maçlar oynanmalı. Maça çıkmadan maç kaybetmek gibi bir seçeneği de hiç doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Semptomsuz vakalarda karantina süresinin 14'ten 10 güne düştüğünü vurgulayan Kartal, Federasyonun da bu kararı bir an önce uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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