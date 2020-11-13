Çaykur Rizespor kupa istiyor

Süper Lig'in formda ekiplerinden Rizespor, son 3 maçını kazanarak rakiplerine adeta korku saldı. 5 maçtır bileği bükülmeyen Atmacalar'ın Sportif Direktörü Yılmaz Bal, takımın hedefleri konusunda iddialı açıklamalar yaptı. Bal, "Her bölgede alternatifli bir kadro kurduk. Hem ligde, hem de kupada iddialı olmak istiyoruz. Özellikle taraftarımıza bir kupa hediye etmek istiyoruz. Hatay maçından sonra kupa maçına çıkacağız. İnşallah orada da hedefimize ulaşırız. Bu sezon iddialı bir Rizespor izleteceğiz" ifadelerini kullandı.



HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI

Rizespor taraftarına iyi bir oyun izlettirmek istediklerinin altını çizen Yılmaz Bal, "Hedefimiz Avrupa. En kısa vadeli hedefimizi de kupayı kazanarak yapmak istiyoruz. Asıl hedefimiz Rizespor'u sevenleri mutlu etmek. Biz Okan Buruk döneminde Beşiktaş'a karşı 7 gol yedik ancak taraftarımız bizi alkışladı. İyi futbolu alkışlayan taraftarımıza bu oyunu yeniden izlettirmek istiyoruz. Transfer çalışmalarımız hiç bitmiyor. İhtiyaç hissedersek, hocamız eksik bölgeler için rapor verirse devre arası 1-2 transfer yapabiliriz" diye konuştu.



TOMAS DOĞRU BİR KARAR

"Tomas Türkiye'de futbol oynamış, iki büyük takımda şampiyonluk kazanmış birisi. Okan Buruk'un ekibinde yer aldığı için bizde de çalışmış birisi. Uyumumuz çok iyi. Rizespor'da çok sevilen bir isim. Doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz, sonuç da ortada."



REMY'NİN REFERANSI ZEKİ VE YUSUF

Yılmaz Bal, ligde 7 maçta attığı 6 golle takımı coşturan dünyaca ünlü yıldız isimleri Remy'nin transfer hikayesini de anlattı. Bal, "Remy'i çok istedik. Kolay transfer olmadı. Fransa'da Remy ile birlikte forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile de konuştuk. Remy kendisini takıma ait hisseden çok profesyonel bir oyuncu. Remy'nin transferiyle diğer transferlerimiz de daha kolay oldu. Takıma bir hava getirdi" dedi.