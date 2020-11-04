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'da kampa girecek

'de ekiplerinden , yaptığı açıklamada 5 Kasım Perşembe günü 'da kampa gireceğini duyurdu. Yeşil-mavililer, ligin 8. haftasını bay geçecek.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:09 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:03
Çaykur Rizespor Antalya'da kampa girecek

'de 8. haftayı bay geçecek , yarın 'da kampa girecek.

Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasını maç yapmadan geçeceklerini hatırlattı.

Takıma son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ardından 4 gün izin verildiğini ifade eden Bakır, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan dolayı Antalya kampının 8 gün olarak planlandığını kaydetti.

Kampın ardından takımın yeniden Rize'de bir araya gelerek Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edeceğini belirten Bakır, arası ve bay geçilen haftaları takım uyumunu artırmak ve sakatların iyileşmesi için olumlu kullanmayı hedeflediklerini aktardı.

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