Çaykur Rize Remy ile coştu

Rizespor, galibiyet halkasına Kayseri'yi de ekledi. Karadeniz temsilcisi, dünyaca ünlü yıldız transferi Loic Remy'yle coşuyor. Fransız santrforun 7. maçında attığı 6. golüyle sarı-kırmızılıları eli boş gönderen yeşil-mavililer, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan taraf Kayseri oldu. 7'de Kanga'nın karşı karşıya vuruşunu kaleci Gökhan çeldi. 10'da Fernandes'in ortasında yine Kanga bomboş durumda kafayla topu dışarı attı. 17'de Rize'de Boldrin, 20'de Kayseri'de Fernandes'in gollük vuruşları kalecilere takıldı. Golü bulan ise 33'te Çaykur Rizespor oldu. Baiano'nun pasında Remy, bekletmeden plase bir vuruşla ilk yarının skorunu ilan etti: 1-0



RİZE'DEN ÇIKIŞ YOK

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Karadeniz temsilcisi, rakibine gol şansı tanımadı. Rize'de Samudio, Remy ve Boldrin, Kayseri'de Campanharo, yakaladıkları gol fırsatlarından yararlanamazken, Atmaca 90 dakika sonunda formunun zirvesindeki 33 yaşındaki Fransız santrforu Remy'nin golüyle kazanmasını bildi. Süper Lig'de üst üste 3, sahasında 2. galibiyetini kazanan Stjepan Tomas'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini 5'e yükseltti. Kayserispor ise art arda 2. yenilgisini alarak camiasını üzdü.

Rize'nin 5-3 kazandığı A.Gücü maçında hat-trick yapan Remy, ertesi hafta 2-0 galibiyetle sona eren Sivas deplasmanını da boş geçmedi. Ligde ilk golünü ise lider Alanya'ya attı.



SERİYE DEVAM EDECEĞİZ

Rizespor Teknik Direktörü Tomas, 3'te 3 yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Hırvat hoca, "Üç haftadır kazanıyoruz ve önemli bir üç puan daha aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.