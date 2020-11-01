Haberler Çaykur Rizespor Stjepan Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

Stjepan Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz

, maçının ardından açıklamalarda bulundu. 3 maçlık galibiyet serisi yakaladıkları için mutlu olduğunu belirten Hırvat teknik adam, "Önemli bir puan aldık. 3 kere peş peşe kazandık. Bu bizi daha yukarıya taşıyor. İnşallah seriye devam etmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 16:14
Stjepan Tomas: Seriye devam etmek istiyoruz
'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşı karşıya geldiği 'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Hırvat teknik adam, "Önemli bir puan aldık. 3 kere peş peşe kazandık. Bu bizi daha yukarıya taşıyor. Hücum anlamında basit hatalar yaptık ve Kayserispor'a top verdik. İkinci devrede sahada iyi durduk. İkinci golü atabilseydik daha farklı olabilirdi. 90 dakika iyi mücadele ettik. İnşallah seriye devam etmek istiyoruz. Uzun bir ara var. Bu arayı güzel bir kamp ile geçireceğiz. 5 maç kaybetmedik. İnşallah böyle devam ederiz. Bazı oyuncularımız sakat. Onlar için de bu kamp iyi olacak" ifadelerini kullandı.
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