Çaykur Rizesporlu Dario Melnjak'tan Fenerbahçe sözleri!

Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Dario Melnjak, "Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün Türkiye için çok önemli bir gün. Rizespor olarak lige kötü bir başlangıç yapmadık. Sadece puan alamıyorduk. Son 2-3 maçta bu şanssızlığımızı kırdık ve puanlar almaya başladık. Taraftarımızı şu anda mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Benim pozisyonumda iyi bir oyuncunun olması beni mutlu ediyor. İsmail Köybaşı da çok iyi bir futbolcu. Size bir şey olduğunda takımınıza katkı sağlayacak oyuncuların sizinle aynı pozisyonda olması güzel." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN SÖZLÜ İLGİ OLDU"

'Fenerbahçe'den transfer teklifi aldın mı?' sorusuna Melnjak, "Birçok takımdan sözlü anlamda tarafıma ilgi oldu. Fenerbahçe'den de sözlü bir ilgi oldu. Fenerbahçe dışında Avrupa'nın 5 büyük liginden benimle ilgilenen takımlar oldu. Bu konuları menajerim yürüttü. Şu anda Rizespor'dayım ve burada çok mutluyum." cevabını verdi.

"VIDA BÜYÜK KARAKTER"

Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Domagoj Vida hakkında ise 27 yaşındaki sol bek, "Vida'nın son maçlarının hepsini izlemedim. Sadece 1 maçını izledim. Vida çok iyi oyuncu ve büyük karakter. Bazen takımınızda işler iyi gitmediğinde yüzde yüz performansınızı sahaya yansıtamıyorsunuz. Vida için de bu durum olmuş olabilir. Beşiktaş lige iyi başlangıç yapsa Vida için şu anda farklı şeyler konuşuyor olabilirdik." diye konuştu.

İsmi transfer döneminde Galatasaray ile anılan Ivan Rakitic için ise Hırvat savunmacı, "Rakitic'le Türkiye hakkında konuşmadık. Rakitic ve ailesi İspanya'yı çok seviyor. Rakitic Sevilla'da mutlu. Galatasaray'dan transfer teklifi geldi mi, Türkiye'den teklif gelirse oluru nedir? Bunu bilmiyorum. Fakat futbol sürprizlere de açık." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"VEDAT VE OKAN HOCA DAHA İYİ YERLERE GELECEKLERDİR"

"Vedat Muriç ve Okan Buruk da çok çalışkan ve dürüst olmalarının geri dönüşünü alıyorlar. Hayat onlara hak ettiklerini veriyor. İlerleyen yıllarda daha da iyi yerlere geleceklerdir."

"Hırvat halkı olarak çok çalışarak bir şeyler elde edebiliyoruz. Başarıya aç insanlar bir yerlere gelebiliyorlar. Birçok spor dalında da yetenekli arkadaşlarımız var. Çok çalıştığımız için bir yere geldiğimizi söyleyebilirim. Türk Milli Takımı'nda çok yetenekli oyuncular var. Önümüzdeki günlerde Türk Milli Takımı ile dostluk maçımız olacak. Çok iyi bir maç olacağını şimdiden söyleyebilirim."