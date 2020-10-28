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Rize’de hedef yüksek

Ankaragücü’ne 5 atıp, ’ı deplasmanda yıkan tutulmuyor. 5. sıraya çıkan Atmacalar’ın amacı Avrupa’ya gitmek.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:29 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Rize’de hedef yüksek
Son yılların en kaliteli kadrosunu kuran Çaykur Rizespor'da olumlu sonuçlar arka arkaya geliyor. Geçen hafta 3-1 yenik düşse de Ankaragücü'nü 5-3'le yıkan Ç. Rize, 'ı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Puanını 8'e yükselten Rize +1 averajla kendine 5. sırada yer buldu. Yeşil-mavililer, ligdeki en son deplasman galibiyetini 2019-20 sezonunda 16. haftada Y. 'ya karşı almıştı. Rize'nin yükselişinde kuşkusuz aslan payı Loic Remy'nin oldu. Son 4 maça ilk 11'de başlayan Fransız santrfor 5 kez fileleri sarsmayı başardı.
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