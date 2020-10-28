Rize’de hedef yüksek

Son yılların en kaliteli kadrosunu kuran Çaykur Rizespor'da olumlu sonuçlar arka arkaya geliyor. Geçen hafta 3-1 yenik düşse de Ankaragücü'nü 5-3'le yıkan Ç. Rize, Sivas'ı 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Puanını 8'e yükselten Rize +1 averajla kendine 5. sırada yer buldu. Yeşil-mavililer, ligdeki en son deplasman galibiyetini 2019-20 sezonunda 16. haftada Y. Malatya'ya karşı almıştı. Rize'nin yükselişinde kuşkusuz aslan payı Loic Remy'nin oldu. Son 4 maça ilk 11'de başlayan Fransız santrfor 5 kez fileleri sarsmayı başardı.