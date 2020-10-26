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Başkanı Hasan : Ligde yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız

'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden 'da başkan Hasan açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bundan sonra artık önümüze bakacağız. 5'inci sıraya çıktık. Bundan sonra daha yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizim takım oturdu." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:15
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Ligde yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız

Başkanı Hasan , 2-0 kazandıkarı maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra artık önümüze bakacağız 5'inci sıraya çıktık. Bundan sonra daha yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'in 6'ncı haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da karşılaşma sonrası kulüp başkanı Hasan Kartal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir karşılaşma oynadıklarını belirten Kartal, "Centilmence oynanan bir maçtı. Gayet güzel bir sonuçla da bitirdik. İnşallah bundan sonra Sivasspor'da daha iyi galibiyetler alır. İnşallah hem Avrupa'da hem de 'de başarılı olur. Biz de ona seviniriz. Tabii ki bu galibiyet bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bundan sonra artık önümüze bakacağız. 5'inci sıraya çıktık. Bundan sonra daha yukarıları zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizim takım oturdu. Artık sporcular hocamızla kaynaştılar. Bundan sonra galibiyetten başka bekleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü alt yapımız tamam, her şey tamam. Bundan sonraki maçlarda daha iyi bir Rizespor izlettireceğiz" diye konuştu.

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