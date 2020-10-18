Rizespor'dan 5 çayı!

Süper Lig'de nefesleri kesen bir maç oynandı. Ç. Rize'nin A.Gücü'nü konuk ettiği maçta 8 gol çıktı. Maça hızlı başlayan Ankaragücü 6'da Paintsil ile öne geçti: 0-1. 16'da Gökhan'ın pasını Melnjak kontrol edemeyince araya giren Paintsil fileleri sarstı: 0-2. 18'de Fernando attı: 1-2. 43'te Pinto'nun ortasına Börven kafayı vurdu: 1-3. 45+1'de Boldrin yaklaşık 30 metreden kullandığı frikiği ağlara yolladı: 2-3. 45+3'te Alper çift sarıdan atıldı.

PENALTIYI TEKRARLATTI

52'de Sarlija elle oynayınca Rize penaltı kazandı. Remy golü attı ama hakem Abdulkadir Bitigen, atış yapılmadan ceza sahası ihlali olduğu için penaltıyı tekrarlattırdı. Remy yine attı: 3-3. 62'de Şahverdi, Moroziuk'u düşürünce bir penaltı daha çıktı. Remy düzgün vurdu: 4-3. 78'de kontratağa Baiano müthiş çıktı. Yaklaşık 70 metre depar attıktan sonra Remy'yi gördü. Fransız yıldız önünü boşaltıp hat-trick yaptı: 5-3. 87'de Skoda'nun şutunu çizgiden Erdi çıkardı.

REMY ŞOV YAPTI

Çaykur Rizespor'un Fransız santrforu Loic Remy, dün hat-trick yaparak takımını coşturdu. 33 yaşındaki yıldız, ikinci yarıda orta sahaya kadar gelip top aldı ve oyunun kurulmasında rol aldı. Penaltı vuruşlarını büyük bir sakinlikle kullanan ve temiz vuruşlar yapan Remy, Süper Lig'de 4. golünü kaydetti.

KARAKTER GÖSTERDİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-0 ve 3-1 geri düşmelerine rağmen kazanmalarının çok önemli olduğunu söyledi. Hırvat hoca, "Basit goller yedik. Şanssızlıklar yaşadık. Oyuncular 2-0 ve 3-1'den sonra geri dönüşte çok iyi karakter gösterdi. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önemli galibiyet aldık. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

KAN BAĞIŞINA DESTEK

Rize Başkanı Hasan Kartal, taraftarların 'Sevdan için kan ver' sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Kızılay'ın çadırını ziyaret eden Başkan Kartal, "Bu duyarlılığın her zaman sürmesini dilerim. Katılım oranı yüksek" dedi. Kan verenlere forma hediye edildi.

3 ATIP YENİLMEK ÜZÜCÜ

Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Deplasmanda 3 gol atıp kaybetmek üzücü. Alper'in söylediğine göre kırmızı kart yanlış. 10 kişi kalmak ve 2 penaltının çalınması mağlubiyeti getirdi. Puan almak için gelmiştik. İlk yarı iyiydik ancak sonu gelmedi" yorumunu yaptı.