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Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız

Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Tomas, "Ankaragücü maçında 3 puan alarak yeni bir başlangıç yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 17:26
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız

Teknik Direktörü , "Ankaragücü maçında 3 puan alarak yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.

'in 5'inci haftasında cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Tesisleri'ndeki idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Stjepan Tomas arasının iyi geldiğini belirterek, "Bizden 5-6 oyuncu milli takıma gitti. Takıma yeni katılan oyuncular için milli maç arası iyi oldu, bayağı iyi çalıştılar. Ankaragücü maçında 3 puan alarak yeni bir başlangıç yapacağız. Ankaragücü maçından 3 puan alırsak sonraki maçlar için bir seri yakalayabiliriz. Önümüzdeki 3 maçtan 7 puan alırız" diye konuştu.

Takımda 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Tomas, "İki oyuncuda Covid-19 çıktı. Bu tabi büyük bir sıkıntı. Diğer oyunculara test yaptırdık, sonuçları bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni oyuncuların iyi adapte olduğunu söyleyen Tomas, " zaten yıllardır 'de oynadığı için tecrübeli bir oyuncu. Rekabeti arttırır. Onur Bulut da iyi bir oyuncu. Murat Sağlam da geçen yıl 'de idi. Jovancic de iyi bir oyuncu, bu takıma katkı verecekler" şeklinde konuştu.

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