Rizespor, transferin son gününde imza şov yaptı. Yeşil-mavililer, İspanya'nın Granada takımından ayrılan, Beşiktaş ve Fenerbahçeli 31 yaşındaki eski sol bek İsmail Köybaşı ile 1, Sırbistan'da Kızılyıldız'dan 29 yaşındaki ön libero Dusan Jovancic ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'dan 26 yaşındaki orta saha Onur Bulut ve Fenerbahçe'den 22 yaşındaki sağ bek Murat Sağlam ise sezon sonuna kadar kiralandı.
Rizespor’da imza şov
Jovancic, İsmail Köybaşı, Onur Bulut ve Murat Sağlam Atmaca’da.
Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50