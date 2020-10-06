Rizespor, transferin son gününde imza şov yaptı. Yeşil-mavililer, İspanya'nın Granada takımından ayrılan, Beşiktaş ve Fenerbahçeli 31 yaşındaki eski sol bek İsmail Köybaşı ile 1, Sırbistan'da Kızılyıldız'dan 29 yaşındaki ön libero Dusan Jovancic ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor'dan 26 yaşındaki orta saha Onur Bulut ve Fenerbahçe'den 22 yaşındaki sağ bek Murat Sağlam ise sezon sonuna kadar kiralandı.