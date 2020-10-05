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4 oyuncuyu kadrosuna kattı

ekiplerinden , transferin son gününde 4 oyuncu ile birden anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:33
Çaykur Rizespor 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

ekiplerinden , transferin son gününde 4 oyuncu ile birden anlaşma sağladığını duyurdu.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklama göre, geçtiğimiz sezon 'nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1 yıllık, 'ın Kızılyıldız ekibinden Dusan Jovancic ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma sağlandı. Aytemiz 'dan Onur Bulut ve 'den Murat Sağlam ise sezon sonuna kadar kiralandı.

Açıklamada, imzaların 'da Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan ve Sportif Direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleştiği kaydedilerek futbolculara başarı dilekleri iletildi.

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