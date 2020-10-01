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Son dakika: 'ı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: ekibi , Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki yıldızla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:42
Son dakika: Çaykur Rizespor Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'nın Bologna takımından ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Godfred Donsah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'nın Cercle Brugge ekibinde forma giydi.



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