Remy ipten aldı

İlk iki haftayı puansız kapatan Rizespor, 2'de 2'yle Karadeniz'e gelen Alanyaspor'la yenişemedi. Yeşil-mavililerde yeni transfer Doğan ilk 11'de başlarken, Fransız yıldız golcü Remy de ilk kez 11'de görev aldı. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen maçta Atmaca; Selim, Akdeniz ekibi de Efkan ve Ceyhun'la girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.



2.YARI HEYECAN KASIRGASI

Golsüz biten ilk yarının ardından 2. devre müthiş bir futbol resitaline sahne oldu. Turuncu-yeşilliler 69'da Mustafa Pektemek'in golüyle öne geçti. 81'de Remy ağları havalandırıp, siftah yaptı. Rizespor'da; Boldrin, Michalak, Tunay, Alanyaspor'da ise Tayfur, Babacar net fırsatlardan yararlanamayınca zevkli mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



TUNAY ATSA GALİPTİK

Rizespor'un hocası Stjepan Tomas, kaçan galibiyete yanıyor. Hırvat çalıştırıcı, "Taçtan gol yiyerek geri düştük. Son dakikada Tunay atsa galiptik. Maalesef olmadı" diye konuştu.



ROTASYONA RAĞMEN İYİ

Alanya'nın yardımcı antrenörü Semih Tokatlı, Rosenborg maçı nedeniyle rotasyon yaptıklarını belirtip, "Her şeye rağmen fizik olarak hazırdık. Bekleyen oyuncularımız hazırdı" dedi.



33 yaşındaki Fransız yıldız Loic Remy, Alanyaspor ağlarına klasına yakışır bir gol bıraktı.



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İki takım maçta kaleye toplam 24 şut çekti: Rize (11/4), Alanya (13/3).