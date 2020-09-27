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Stjepan Tomas: Son dakikada Tunay atsa üç puan bizimdi

Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 'in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları maçının ardından açıklamalarda bulundu. Üç puanı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Hırvat teknik adam, "Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 16:46
Stjepan Tomas: Son dakikada Tunay atsa üç puan bizimdi

'in üçüncü haftasında sahasında Aytemiz ile 1-1 berabere kalan 'da , maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DEĞİŞİKLİKLER İLE TOPARLANDIK"

Hırvat teknik adam, son dakikalarda galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu belirtirken, "Maça iyi başladık. İkinci yarıda belli bölümde oyundan düştük ve kötü gol yedik. Taçtan gol yiyerek geri düştük. Değişiklikler ile toparladık. Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı. Önümüzdeki Erzurumspor maçında üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.

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