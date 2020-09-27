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'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

ekibi , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Avusturyalı defans oyuncusu 'i renklerine bağladığını duyurdu. ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika haberleri

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:55
Çaykur Rizespor Emir Dilaver'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

çalışmalarını sürdürüyor. temsilcisi 'in 29 yaşındaki savunmacısı 'i kadrosuna kattı. Avusturyalı futbolcunun bonservisi alınırken oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 yaşındaki asıllı vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı.

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