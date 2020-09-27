Çaykur Rizespor Emir Dilaver'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi Dinamo Zagreb'in 29 yaşındaki savunmacısı Emir Dilaver'i kadrosuna kattı. Avusturyalı futbolcunun bonservisi alınırken oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle imzaladı.