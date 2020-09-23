Haberler Çaykur Rizespor Fabricio Baiano: Ligdeki her maç zor

: Ligdeki her maç zor

Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Baiano, ligdeki her maçın zor olduğunu belirterek, "Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtarak umarım bu maçtan 3 puanla ayrılırız" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:17
Fabricio Baiano: Ligdeki her maç zor

, maçı hazırlıklarını Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarına açılamalarda bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu , ligde geride kalan 2 haftanın değerlendirmesini yaparak, "Sezon başından beri çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk ama ne yazık ki ilk maçta puan alabilecekken alamadık. İki maçta da ne yazık ki taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızın ve bizi sevenlerin şunu bilmesini istiyorum. Çalışmalarımız hocamızın söyledikleri doğrultusunda devam ediyor. Bence iyi çalışıyoruz, sadece bunu puan ya da puanlara yansıtamadık" dedi.

Ligdeki her maçın zor olduğunu vurgulayan Fabricio, "Bu ligde zaten oynadığınız her maç zor. Evde ya da deplasmanda kime karşı olursa olsun çok zor maçlar oynanıyor. Önümüzdeki Alanya maçı da onlardan biri. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Hocamızın söylediklerini sahaya yansıtarak umarım bu maçtan 3 puanla ayrılırız. Çaykur Rizespor'a gelmeden önce bir sene 'de oynadım. 'i biliyordum. Rize'ye de isteyerek ve çok iyi tavsiyelerle geldim. Tavsiyelerin geldiğim andan itibaren doğru olduğunu da gördüm. Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir hocamız var. Ortam çok iyi. Sadece başarıyı elde etmemiz için biraz daha iyi olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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