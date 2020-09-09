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09 Eylül 2020, Çarşamba
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’ye imza attı

Selim Ay Rize’ye imza attı

Transferde hız kesmeyen Ç., Konya'dan ayrılan 29 yaşındaki stoper 'la 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Transferde hız kesmeyen Ç., Konya'dan ayrılan 29 yaşındaki stoper 'la 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Alt yapısından yetiştiği yeşil-beyazlılarda 2009'dan beri forma giyen tecrübeli savunmacı, geçen sezon 17 maçta görev alırken, kariyerinde 209 maçta 7 gol, 6 asist üretti
  1. 9.9.2020
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