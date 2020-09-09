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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Dadaş’a golcü

Dadaş’a Arnavut golcü

, İspanyol ekibi Levante'den ayrılan 29 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

, İspanyol ekibi Levante'den ayrılan 29 yaşındaki santrfor ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Milli formayı 35 kez giyip, 12 gol atan Sadiku, İspanya 2. Ligi'nde kiralık olarak oynadığı Malaga'da 37 maçta 13 gol, 1 asist üretti
  1. 9.9.2020
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