Son dakika transfer haberi: Selim Ay Çaykur Rizespor'da!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan savunmaya takviye geldi. Karadeniz ekibi, Konyaspor'dan ayrılan tecrübeli stoper Selim Ay ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Kadrosuna Loic Remy'i katarak büyük yankı uyandıran Çaykur Rizespor'da transfer operasyonu sürüyor. Mavi-yeşilliler, Konyaspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Selim Ay'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Selim Ay'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.
Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 16:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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