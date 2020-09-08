Son dakika transfer haberi: Selim Ay Çaykur Rizespor'da! - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Selim Ay ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: 'da!

Son dakika transfer haberi: Selim Ay Çaykur Rizespor'da!

ekiplerinden 'dan savunmaya takviye geldi. ekibi, 'dan ayrılan tecrübeli stoper ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kadrosuna Loic Remy'i katarak büyük yankı uyandıran 'da transfer operasyonu sürüyor. Mavi-yeşilliler, 'dan ayrılan savunma oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Selim Ay'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 16:40
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