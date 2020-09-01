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01 Eylül 2020, Salı
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Estupinan’ı kaptı

Estupinan’ı Atmaca kaptı

Rizespor’un; , , ve ’ın peşinde olduğu 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü ve kulübü Guimaraes’le her konuda anlaştığı öğrenildi.

Denizlispor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve V.Guimaraes'e dönen Oscar Estupinan, 'a çok yakın. Denizlispor'un takımda tutamadığı, Portekiz ekibinin satmaya sıcak baktığı 23 yaşındaki Kolombiyalı golcü için 'den , , , , kıran kırana bir transfer yarışına girişirken, aradan sıyrılan 'nın genç santrfor ve kulübüyle her konuda anlaştığı öğrenildi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yedek kulübesinden girdiği karşılaşmalarda attığı gollerle dikkat çeken, Süper Lig ve 'nda kaydettiği 14 golle Horozlar'ın en golcü ismi olan Estupinan'ın önümüzdeki günlerde yeşil-mavililere imza atması bekleniyor. ekibi, ünlü Fransız golcü Loic Remy'yi de kadrosuna katmıştı.
  1. 1.9.2020
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