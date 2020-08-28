Rize'de iki bomba!
Çaykur Rizespor, geçen sezon Gaziantep FK’de kiralık oynayan Nijeryalı forvet Kayode için kulübü Shakhtar’a teklif yaptı. Celtic’ten ayrılan Hırvat savunmacı Simunovic'le de imza atılması an meselesi...
Transferde ince eleyip sık dokuyan Rizespor, Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yeşil-mavililer son olarak; geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak oynayan, bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'teki Olarenwaju Kayode'ye resmi teklifte bulunurken, 5 yıldır ter döktüğü İskoç devi Celtic'ten ayrılan 1.91 boyundaki Hırvat stoper Jozo Simunovic'le de imza aşamasına geldi. 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Kayode, kırmızı-siyahlılarda 29 maçta 10 gol attı, 7 asist yaptı. Sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Dinamo Zagreb'den Celtic'e transfer olan 26 yaşındaki Hırvat savunmacı, geçen sezon 16 maçta, 1 gol, 1 de asistle oynadı. İskoçya kariyerinde ise 126 maçta boy gösterip, 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon yaklaşık 6 ay diz sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve 18 Ocak'ta sahalara döndü. Hırvatistan'ın tüm yaş gruplarında forma giyerken, A Milli Takım'da şans bulamadı. Genç stoper, Celtic'le 5 lig, 3'er kupa ve lig kupası şampiyonluğu yaşarken, Zagreb'de 4 lig şampiyonluğu, 1 kez de kupa şampiyonluğu tattı.
- 28.8.2020
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