Rize'de iki bomba!

Transferde ince eleyip sık dokuyan Rizespor, Teknik Direktör Stjepan Tomas'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yeşil-mavililer son olarak; geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak oynayan, bonservisi Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'teki Olarenwaju Kayode'ye resmi teklifte bulunurken, 5 yıldır ter döktüğü İskoç devi Celtic'ten ayrılan 1.91 boyundaki Hırvat stoper Jozo Simunovic'le de imza aşamasına geldi. 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Kayode, kırmızı-siyahlılarda 29 maçta 10 gol attı, 7 asist yaptı. Sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Dinamo Zagreb'den Celtic'e transfer olan 26 yaşındaki Hırvat savunmacı, geçen sezon 16 maçta, 1 gol, 1 de asistle oynadı. İskoçya kariyerinde ise 126 maçta boy gösterip, 5 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Geçen sezon yaklaşık 6 ay diz sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve 18 Ocak'ta sahalara döndü. Hırvatistan'ın tüm yaş gruplarında forma giyerken, A Milli Takım'da şans bulamadı. Genç stoper, Celtic'le 5 lig, 3'er kupa ve lig kupası şampiyonluğu yaşarken, Zagreb'de 4 lig şampiyonluğu, 1 kez de kupa şampiyonluğu tattı.