Loic Remy Çaykur Rizespor'da! 2+1 yıllık imza
Son olarak Lille'de forma giyen ve bonservisini elini alan Fransız golcü Loic Remy, Türkiye'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen yıldız isim Çaykur Rizespor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Loic Remy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yapmıştı. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ve Göztepe ile anılmıştı ancak oyuncu Çaykur Rizespor'la anlaştı. Sağlık kontrolü sorunsuz geçen Remy, Karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kariyerine Olympique Lyon'da başlayan Remy, Marsilya, Nice, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 16:00
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Loic Remy Çaykur Rizespor'da! 2+1 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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