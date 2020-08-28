Loic Remy Çaykur Rizespor'da! 2+1 yıllık imza - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'da! 2+1 yıllık imza

Loic Remy Çaykur Rizespor'da! 2+1 yıllık imza

Son olarak 'de forma giyen ve bonservisini elini alan Fransız golcü , 'ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen yıldız isim 'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 takımlarından ile yollarını ayıran tecrübeli golcü , sosyal medya hesabından 'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yapmıştı. Yıldız futbolcunun adı ve ile anılmıştı ancak oyuncu 'la anlaştı. Sağlık kontrolü sorunsuz geçen Remy, ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kariyerine 'da başlayan Remy, Marsilya, Nice, , , Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

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  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 16:00
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