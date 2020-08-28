Loic Remy Çaykur Rizespor'da! 2+1 yıllık imza

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile yollarını ayıran tecrübeli golcü Loic Remy, sosyal medya hesabından Türkiye'ye geldiğini gösteren bir paylaşım yapmıştı. Yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ve Göztepe ile anılmıştı ancak oyuncu Çaykur Rizespor'la anlaştı. Sağlık kontrolü sorunsuz geçen Remy, Karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kariyerine Olympique Lyon'da başlayan Remy, Marsilya, Nice, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille gibi ekiplerde forma giydi. Geride bıraktığımız sezon toplam 30 maça çıkan deneyimli futbolcu, 14 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.