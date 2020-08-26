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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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’a Sambacı dinamo

Çaykur Rizespor’a Sambacı dinamo

Rizespor, geçen sezon 'nde kiralık oynayan Baiano'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Rizespor, geçen sezon 'nde kiralık oynayan Baiano'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisi Portekiz'in Maritimo takımında bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı ön libero, kırmızı-siyahlılarda geçen sezon 25 maçta forma giydi. 9 sarı kart gören Baiano, sert futboluyla dikkati çekti.
  1. 26.8.2020
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