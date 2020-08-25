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25 Ağustos 2020, Salı
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Michalak Rizespor'da

Michalak Rizespor'da

ilk imzayı; Aankaragücü’nde kiralık oynayan, bonservisi Rus ekibi ’de bulunan, Polonyalı sağ açık ’a attırdı.

Süper Lig'de yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Ç.Rizespor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Yerli transferinde; G.Birliği'nden ayrılan ön libero Yasin Pehlivan ve kanat oyuncusu , F.Karagümrük'le vedalaşan sol açık ile 1. Lig ekibi Altınordu'yla bağlarını koparan golcü Kemal Rüzgar'ı kadrosuna katan temsilcisi, de şova başladı. Yeni Teknik Direktör Tomas'ın raporuyla çalışmalarını sürdüren yeşil- mavili kurmaylar, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan 'ın işini bitirdi. Bonservisi Rus ekibi 'de bulunan ve sözleşmesinin son senesindeki 22 yaşındaki Michalak'la 1 yıllık kiralık kontrat imzalandı. Polonyalı futbolcu, devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerde 14 maçta 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.
  1. 25.8.2020
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