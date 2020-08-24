Çaykur Rizespor 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal Rüzgar'ı renklerine kattığını bildirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ve Fatih Karagümrük forması giyen Engin Bekdemir ile ikişer, Altınordu forması güyen Kemal Rüzgar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, oyuncular için önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Hasan Kartal'ın katılımı ile birlikte imza töreni düzenleneceği kaydedildi.
- 24.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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