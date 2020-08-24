Çaykur Rizespor 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı

4 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı

, , , ve ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

ekiplerinden , , , ve 'ı renklerine kattığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezon 'nde oynayan Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan ve forması giyen Engin Bekdemir ile ikişer, Altınordu forması güyen Kemal Rüzgar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncular için önümüzdeki günlerde kulüp başkanı Hasan 'ın katılımı ile birlikte imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Resim

Resim

Resim

Resim

  1. 24.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA