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23 Ağustos 2020, Pazar
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Rize’den orta saha atağı

Rize’den orta saha atağı

, forması giyen 'ı listesine ekledi.

, forması giyen 'ı listesine ekledi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asist yaptı. Tomas'ın talep ettiği futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğu için cüzi bir miktar bedel ödenmek isteniyor.
  1. 23.8.2020
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