Hasan Kartal'dan açıklama! "Vedat bizde olsaydı..."
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan 3.50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Çaykur Rizespor kulübü başkanı Hasan Kartal eski oyuncusu Muriqi için flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmalarından Vedat Muriqi'nin transferine kadar birçok konuda Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
'RİZE'YE OYUNCU GETİRMEKTE ZORLANIYORUZ'
Başkan Kartal, yeni sezon hedefleri ve transfer çalışmaları ile ilgili olarak "İnşallah Tomas hoca ile iyi yerlerde olacağız. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıyı çekmek istemiyoruz. Transferlerimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Ama Rize'ye oyuncu getirmekte zorlanıyoruz. Yabancı oyuncular genelde İstanbul'u ve Antalya'yı tercih ediyorlar. 'Çocuğumun burada okulu yok' diyorlar. Bu nedenle çoğu kez Rize'yi tercih etmiyorlar. Yabancı golcü transferi yapacağız. Ama ismini açıklamak istemiyoruz. Açıklıyorsunuz, olmuyor. Dile getirdiğimizde başka kulüp talip oluyor ve fiyatı yükseliyor" açıklamasını yaptı.
Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralanan ve 1 yıllık sözleşmesi sona eren Oğuz Kaan Güçtekin için "Hocamızın vereceği karara göre hareket edeceğiz" yorumunu yaptı.
'VEDAT BİZDE OLSAYDI...'
Rizespor Başkanı "Muriqi'nin bu rakama transfer olacağını tahmin ediyor muydunuz? Lazio'ya transferi gerçekleştirdiği takdirde bonservisin karından mı alacaksınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii Rizespor'da olsaydı 18 milyon Euro'ya transfer olamazdı. Fenerbahçe'de olunca fiyatı da yükseliyor. Fenerbahçe'nin oyuncusudur. Hayırlı olsun. Transfer gerçekleşirse Bonservisin karından yüzde 15 alacağız."
GÖKHAN AKKAN-BEŞİKTAŞ KONUSU
Beşiktaş'ın istediği ileri sürülen kaleci Gökhan Akkan için Başkan Kartal, "Resmi teklif almadık. Takımda kalacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 21.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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