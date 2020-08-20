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20 Ağustos 2020, Perşembe
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’tan Tomas’a övgü

Melnjak’tan Tomas’a övgü

'un Hırvat sol beki , yeni hocaları 'a övgü yağdırdı.

'un Hırvat sol beki , yeni hocaları 'a övgü yağdırdı. Melnjak, "Tomas çok pozitif bir insan. Hem takıma hem de oyunculara ciddi bir enerji katıyor. Oyunculara ne kadar güvendiğini hissettiriyor. Oyuncularla olan diyaloğu çok iyi" ifadelerini kullandı. Rizespor'da mutlu olduğunu da belirten 27 yaşındaki futbolcu, "5 büyük ligde forma giymek istiyorum. Rizespor'dan da ayrılmazsam üzülmem çünkü çok mutluyum" diye konuştu.
  1. 20.8.2020
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