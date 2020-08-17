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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kaptan Abdullah Rize’yle uzattı

Kaptan Abdullah Rize’yle uzattı

, takım kaptanı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

, takım kaptanı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yeşil-mavililerden yapılan yazılı açıklamada, Ç.Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi. 33 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon 26 maçta oynadı, 1 asist yaptı.
  1. 17.8.2020
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