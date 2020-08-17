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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Atmaca’da geri sayım başladı

Atmaca’da geri sayım başladı

Rizespor'un yeni , bu sezon için her şeyin daha rahat olacağı sözünü verdi.

Rizespor'un yeni , bu sezon için her şeyin daha rahat olacağı sözünü verdi. çalışmaları hakkında bilgi veren ve harcama limiti konusunda sıkıntılarının olmadığını da vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Şu anda 7-8 tane futbolcu üzerinde çalışmalarımız var. İstediğimiz tarz oyuncuları bulduk ve istek gönderdik. Umarım en kısa zamanda oyuncular bize katılacaklar" bilgisini verdi.
  1. 17.8.2020
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