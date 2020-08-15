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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Oğuz Kağan Rize’ye yakın

Oğuz Kağan Rize’ye yakın

Rizespor, geçen sezon 'den kiralık olarak forma giyen 'i istiyor.

Rizespor, geçen sezon 'den kiralık olarak forma giyen 'i istiyor. Güçtekin, yeşil-mavililerin teklifini kabul etti. Kulüpler anlaşırsa transfer tamamlanacak. 21 yaşındaki ön libero, Rizespor'da 19 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
  1. 15.8.2020
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