Hasan Kartal: Muriç’te %15 payımız var - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hasan : ’te %15 payımız var

Hasan Kartal: Muriç’te %15 payımız var

Başkan Hasan , geçen sezon 'ye verdikleri 'in Lazio'ya muhtemel transferi konusunda, kendilerinin de pay hakkı olduğunu savundu.

Başkan Hasan , geçen sezon 'ye verdikleri 'in Lazio'ya muhtemel transferi konusunda, kendilerinin de pay hakkı olduğunu savundu. Başkan Kartal, "Yapılan bir kontrat var. Kontrat neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu onlardadır" dedi.

  1. 8.8.2020
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