Hasan Kartal: Muriç’te %15 payımız var

Başkan Hasan Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'ye verdikleri Muriç'in Lazio'ya muhtemel transferi konusunda, kendilerinin de pay hakkı olduğunu savundu. Başkan Kartal, "Yapılan bir kontrat var. Kontrat neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu onlardadır" dedi.