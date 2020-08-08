Başkan Hasan Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'ye verdikleri Muriç'in Lazio'ya muhtemel transferi konusunda, kendilerinin de pay hakkı olduğunu savundu.
Başkan Hasan Kartal, geçen sezon Fenerbahçe'ye verdikleri Muriç'in Lazio'ya muhtemel transferi konusunda, kendilerinin de pay hakkı olduğunu savundu. Başkan Kartal, "Yapılan bir kontrat var. Kontrat neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu onlardadır" dedi.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hasan Kartal: Muriç’te %15 payımız var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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