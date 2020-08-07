Rize'den çifte atak
Çaykur Rizespor, Porto’dan eski oyuncusu stoper Awaziem ve Polonya’da W.PLock’ta 7 gol, 6 asistle oynayan bonservisi elindeki maestro Furman için kolları sıvadı.
Rizespor, özellikle defansta geçen sezon yaşanan sıkıntıyı gidermek için takviye hazırlığına başladı. Karadeniz ekibi bu bölgede eski oyuncusu Awaziem'i düşünüyor. Sportif Menajer Yılmaz Bal'ın 23 yaşındaki Nijeryalı stoperin menajeri ve kulübü Porto'yla görüşmek için Portekiz'e gideceği öğrenildi. Awaziem, geçen sezon kiralık oynadığı İspanya La Liga ekibi Leganes'te 29 maçta boy gösterdi. 2018-19'da devre arası geldiği Rize'de 16 maçta yer alıp takımın ligde kalmasında pay sahibi olmuştu. Rize'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise Furman. W.Plock'tan ayrılan 28 yaşındaki Polonyalı orta sahayı kaçırmamak isteyen Atmaca, menajerini Türkiye'ye davet etti. Furman, Plock'ta 37 maçta 7 gol, 6 asistle dikkati çekti.
DİMİTRİS'E 'KULÜP BUL' TALİMATI
Rizespor'un devre arası Belçika'da Cercle Brugge'a kiraladığı Chatziisaias geri döndü. Yeşil-mavililer'le, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan stopere, kadroda düşünülmediği ve 'kulüp bul' talimatı verildiği bildirildi. 27 yaşındaki savunmacının harıl harıl kulüp aradığı, kulüp bulamadığı takdirde tekrar kiralanacağı belirtildi.
- 7.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rize'den çifte atak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.