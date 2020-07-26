Rizespor ligde kaldı

Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçını kaybeden Çaykur Rizespor, yenilmesine rağmen Malatyaspor ve Kayserispor da kazanamayınca ligde kaldı. Yeşil-mavili takımın teknik direktörü Mehmet Ali Karaca, özellikle ilk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, "Harun Tekin'i geçemedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ancak ligde kalmış olmamız teselli oldu. Gelecek sezon bu sıkıntıları yaşamamak için çaba harcamalıyız" diye konuştu.