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26 Temmuz 2020, Pazar
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Rizespor ligde kaldı

Rizespor ligde kaldı

’de çıktığı son 8 deplasman maçını kaybeden , yenilmesine rağmen Malatyaspor ve da kazanamayınca ligde kaldı.

'de çıktığı son 8 deplasman maçını kaybeden , yenilmesine rağmen Malatyaspor ve da kazanamayınca ligde kaldı. Yeşil-mavili takımın teknik direktörü Mehmet Ali Karaca, özellikle ilk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerini belirterek, "'i geçemedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ancak ligde kalmış olmamız teselli oldu. Gelecek sezon bu sıkıntıları yaşamamak için çaba harcamalıyız" diye konuştu.

  1. 26.7.2020
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