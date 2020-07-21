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21 Temmuz 2020, Salı
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Birlikte kazandık

Birlikte kazandık

Rizespor Başkanı , “Hep beraber yönetimi, teknik heyeti, sporcusu ile maçını kazandık” dedi.

'u 3-0 yenerek puanını 35'e çıkaran Ç.Rizespor'da Başkan , aldıkları 3 puanla ligden düşme risklerinin bir hayli azaldığını söyledi. Başkan Hasan Kartal, Yeni karşılaşmasının adeta bir şampiyonluk maçı gibi olduğunu belirterek, "Neticede düşme riskimiz vardı. Ama kazanınca riskimiz bir hayli azaldı. da 'e yenildi. Şimdi önümüzde maçı var. Onu da kazanırsak inşallah ligi iyi bir yerde bitiririz" dedi. Takımın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydeden Hasan Kartal, "Bu maça çok inanmışlardı. Hocalarımız da yeni olmasına rağmen onlar da takımı çok iyi yönetti. Zaten onlar da 'nin evlatları. Hep beraber yönetimi, teknik heyeti, sporcusu ile bu maçı aldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"YENİ TAKIM OLUŞTURACAĞIZ"
Hasan Kartal, yeni sezonla ilgili planlamalara başlayacaklarını açıkladı. Yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağının altını çizen Kartal, "Çok kısa bir zaman var. Kulüplerde ekonomik problemler de var. Onun için çok iyi planlama yaparak, iyi sporcuları bularak yeni bir takım oluşturmamız gerekiyor" bilgisini verdi.

RİZESPORLU OLMANIN AVANTAJI
Rizespor'la ilk maçında Yeni Malatya galibiyetiyle siftah yapan Mehmet Ali Karaca, Rizeli olmanın avantajını kullandıklarını vurguladı. Karaca, "Bazı oyuncuları tanıyor, takımı takip ediyorduk. Çocuklarla her gün konuştuk. Maçın önemini anlattık. Onların verdiği tepki bizi heyecanlandırdı" değerlendirmesini yaptı.

  1. 21.7.2020
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