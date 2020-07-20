Hasan Kartal: Yeni Malatyaspor galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı
Süper Lig'de 33. haftanın sonuna gelinirken, Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 ile geçerek puanını 35'e yükselten Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal yaptığı açıklamada aldıkları 3 puanla ligden düşme risklerinin bir hayli azaldığını söyledi.
Hasan Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kalma mücadelesi verdikleri rakipleri BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın şampiyonluk maçı gibi olduğunu belirterek, "Çünkü bu maçı kaybetseydik çok büyük bir riske giriyorduk. Neticede düşme riskimiz vardı. Ama şimdi bu maçı kazanınca düşme riskimiz bir hayli azaldı. Kayserispor'da Medipol Başakşehir'e mağlup oldu. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Onu da kazanırsak inşallah ligi iyi bir yerde bitiririz." dedi.
Oyuncuların çok iyi oyun ortaya koyduğunu kaydeden Kartal, "Bu maça çok inanmışlardı. Hocalarımız da yeni olmasına rağmen onlar da çok iyi takımı yönetti. Zaten onlar da Rize'nin evlatları. Hep beraber yönetimiyle, teknik heyeti ile sporcusu ile bu maçı aldık. Çok mutluyuz." diye konuştu.
Kartal, bugünden itibaren yeni sezonla ilgili neler yapacakları konusunda planlama yapacaklarını dile getirerek, "Buna odaklanmamız lazım. Çünkü yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak. Çok kısa bir zaman var. Transferlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Kulüplerde ekonomik problemler de var. Onun için çok iyi planlama yaparak, iyi sporcuları bularak yeni bir takım oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 20.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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