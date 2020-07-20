Hasan Kartal: Yeni Malatyaspor galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Hasan : galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı

Hasan Kartal: Yeni Malatyaspor galibiyetiyle düşme riskimiz azaldı

'de 33. haftanın sonuna gelinirken, 'u sahasında 3-0 ile geçerek puanını 35'e yükselten 'da başkan Hasan yaptığı açıklamada aldıkları 3 puanla ligden düşme risklerinin bir hayli azaldığını söyledi.

Hasan , gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kalma mücadelesi verdikleri rakipleri BtcTurk ile oynadıkları karşılaşmanın şampiyonluk maçı gibi olduğunu belirterek, "Çünkü bu maçı kaybetseydik çok büyük bir riske giriyorduk. Neticede düşme riskimiz vardı. Ama şimdi bu maçı kazanınca düşme riskimiz bir hayli azaldı. 'da 'e mağlup oldu. Şimdi önümüzde maçı var. Onu da kazanırsak inşallah ligi iyi bir yerde bitiririz." dedi.

Oyuncuların çok iyi oyun ortaya koyduğunu kaydeden Kartal, "Bu maça çok inanmışlardı. Hocalarımız da yeni olmasına rağmen onlar da çok iyi takımı yönetti. Zaten onlar da Rize'nin evlatları. Hep beraber yönetimiyle, teknik heyeti ile sporcusu ile bu maçı aldık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kartal, bugünden itibaren yeni sezonla ilgili neler yapacakları konusunda planlama yapacaklarını dile getirerek, "Buna odaklanmamız lazım. Çünkü 11 Eylül'de başlayacak. Çok kısa bir zaman var. bir an önce yapılması gerekiyor. Kulüplerde ekonomik problemler de var. Onun için çok iyi planlama yaparak, iyi sporcuları bularak yeni bir takım oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  1. 20.07.2020
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