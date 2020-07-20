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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Atmaca yırttı!

Atmaca yırttı!

’yı 3-0’la geçen ekibi, ikili averajı da aldı. İkilide eşit olduğu ’yle puan eşitliğinde ise genelde 13 gollük üstünlük kurdu.

Rizespor, final gibi maçta 'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. 29'da Skoda gol perdesini açtı. Hemen 2 dakika sonrasında Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, Hafez'e çarpan top kaleci Farnolle'yi yanıltarak filelere gitti: 2-0. 36'da Melnjak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gecenin adamı Skoda ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.

GÖZÜ DENİZLİ'DE
İkinci yarıda skor avantajını koruyan Rizespor, rakibini 3-0 yenerken, ikili averajı da eline geçirdi. İkilide eşit olduğu 'la puan eşitliğinde ise genelde 13 gollük bir üstünlük kurdu. Gelecek hafta sürpriz bir sonuç çıkmaması halinde Atmaca, ligde kalacak. Y. ise son hafta G.Antep FK'yi devirip, ikili averajda üstün olduğu 'nin kaybetmesini bekleyecek.

KARACA UĞURLU GELDİ
'la yolları ayıran , Tomas'la prensipte anlaşmış, takımı 2 maçlığına esik hocası Mehmet Ali Karaca'ya emanet etmişti. Karaca, final gibi ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek, süper bir siftah yaptı.

  1. 20.7.2020
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