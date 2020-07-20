Atmaca yırttı!

Rizespor, final gibi maçta Yeni Malatyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. 29'da Skoda gol perdesini açtı. Hemen 2 dakika sonrasında Boldrin'in bekletmeden vuruşunda, Hafez'e çarpan top kaleci Farnolle'yi yanıltarak filelere gitti: 2-0. 36'da Melnjak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gecenin adamı Skoda ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.



GÖZÜ DENİZLİ'DE

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Rizespor, rakibini 3-0 yenerken, ikili averajı da eline geçirdi. İkilide eşit olduğu Kayserispor'la puan eşitliğinde ise genelde 13 gollük bir üstünlük kurdu. Gelecek hafta sürpriz bir sonuç çıkmaması halinde Atmaca, ligde kalacak. Y.Malatya ise son hafta G.Antep FK'yi devirip, ikili averajda üstün olduğu Denizli'nin kaybetmesini bekleyecek.



KARACA UĞURLU GELDİ

Ünal Karaman'la yolları ayıran Çaykur Rizespor, Tomas'la prensipte anlaşmış, takımı 2 maçlığına esik hocası Mehmet Ali Karaca'ya emanet etmişti. Karaca, final gibi ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek, süper bir siftah yaptı.