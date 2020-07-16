Rize’de Tomas dönemi

Rizespor, Stjepan Tomas ile anlaştı. Yapılan açıklamada, "Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Tomas, gelecek sezonun planlaması için kalan iki haftada maçlarımızı izleyecektir." denildi.