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16 Temmuz 2020, Perşembe
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’de Tomas dönemi

Rize’de Tomas dönemi

Rizespor,  ile anlaştı.

Rizespor, ile anlaştı. Yapılan açıklamada, "Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Tomas, gelecek sezonun planlaması için kalan iki haftada maçlarımızı izleyecektir." denildi.

  1. 16.7.2020
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