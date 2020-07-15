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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Karaman’ın yerine Karaca

Karaman’ın yerine Karaca

Rizespor'da yenilgisi sonrasında istifa etti. İstifası kabul edilen Karaman'a kulüp tarafından teşekkür edilip yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine daha önce de takımda alt yapıda görev alan ve A Takımı da çalıştıran getirildi.

Rizespor'da yenilgisi sonrasında Ünal Karaman istifa etti. İstifası kabul edilen Karaman'a kulüp tarafından teşekkür edilip yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine daha önce de takımda alt yapıda görev alan ve A Takımı da çalıştıran Rizeli Mehmet Ali Karaca getirildi. Karaca, Rizespor başkanı Hasan 'ın ikinci kulübü olan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Etimesgut Bld.'de görev yapıyordu.
  1. 15.7.2020
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