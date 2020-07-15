Karaman’ın yerine Karaca
Rizespor'da Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Ünal Karaman istifa etti. İstifası kabul edilen Karaman'a kulüp tarafından teşekkür edilip yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine daha önce de takımda alt yapıda görev alan ve A Takımı da çalıştıran Rizeli Mehmet Ali Karaca getirildi.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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