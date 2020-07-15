Çaykur Rizespor teknik direktör Stjepan Tomas'la görüşecek - Son dakika Çaykur Rizespor haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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teknik direktör ile anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı

'de kümede kalma mücadelesi veren 'da teknik direktör ile yollar ayrılmıştı. Yönetim, daha önce 'un yardımcılığını yapan 'la anlaşmaya vardı.

'de son iki haftaya girilirken, 'ya 2-0 mağlup olan 'da teknik direktör görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, döneminde yardımcı antrenörlük yapan 'ı görüşmek için 'ye çağırmıştı.

Son dakika haberine göre ekibi, kulüple 44 yaşındaki hoca arasında anlaşma sağlandı.

GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK

Hırvat çalıştırıcı, bu sezon 'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV 'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor. Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.

Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.


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  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 13:28
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