Çaykur Rizespor teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. Yönetim, daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ı görüşmek için Rize'ye çağırmıştı.
Son dakika haberine göre Karadeniz ekibi, kulüple 44 yaşındaki hoca arasında anlaşma sağlandı.
GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK
Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor. Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.
Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 13:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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